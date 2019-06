La Spal ieri ha ufficializzato il difensore Igor dal Salisburgo (è costato 3 milioni, avrà un contratto fino al 2023). Continua il pressing su Saponara (Fiorentina), chiesto da mister Semplici. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, a un passo l’accordo con l’Atalanta per D’Alessandro (era all’Udinese). Riscattato Petagna e si tratta sempre per il portiere Berisha che resta il favorito ma c’è pure il Lecce. Che avanza per Farias (Cagliari), ma c’è pure il Genoa con Andreazzoli che lo ha avuto a Empoli. ​A giorni il centrale Becao firmerà con l’Udinese a zero dal Cska Mosca.