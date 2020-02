Gigi Di Biagio, neo allenatore della Spal, si è presentato oggi in conferenza stampa: "Tra le squadre coinvolte nella lotta per la salvezza, questa mi è sembrata la più forte da fuori e l’ho detto ai giocatori perché ci credo".



SU SEMPLICI - "L’ho sentito, sono un suo grande amico e qui ha fatto la storia. Ora però bisogna voltare pagina, le cose nell’ultimo periodo non sono andate bene. Sono stato cercato da più club, con la Spal ci siamo incontrati nel modo giusto. Non sarà facile ma non è impossibile, non ho paura e sono convinto che basti poco per far cambiare la prospettiva alla squadra. Proveremo ad accorciare sabato fin da subito".



SULLA NUOVA SPAL - "Nel mio DNA c’è la difesa a quattro ma valuterò tutto con attenzione in questi allenamenti, i cambiamenti arriveranno con calma. Lo scetticismo è normale, ma ho poco tempo per convincere tutti e proverò a tirare fuori il massimo dei miei giocatori".