Attraverso un comunicato sul proprio sito, la Spal ha dato indicazioni in merito alla campagna abbonamenti del prossimo anno: "Domani mattina, mercoledì 19 giugno, partirà ufficialmente alle ore 10 “Mai Sola” Campagna Abbonamenti SPAL 2019-2020. L’avvio sarà dedicato alle prelazioni dei precedenti abbonati attraverso tre modalità, ovvero presso SPAL Point al Centro Commerciale “Le Mura” di Ferrara, rivendite autorizzate di VivaTicket del territorio nazionale e online sul sito www.vivaticket.it.



PRELAZIONE VECCHI ABBONATI

I vecchi abbonati potranno usufruire del diritto di prelazione sul proprio posto fino a mercoledì 3 luglio 2019.

Da giovedì 4 luglio a martedì 9 luglio vendita chiusa.

Gli eventuali cambi di posto e/o settore saranno effettuati da mercoledì 10 luglio a sabato 20 luglio (il cambio può essere effettuato solo se non si è già usufruito della conferma di posto e salvo esaurimento posti disponibili).

Da lunedì 22 luglio e mercoledì 24 luglio vendita chiusa.

Il diritto di prelazione non può essere ceduto a terzi per nessuna motivazione.



VENDITA NUOVI ABBONATI

La vendita libera prenderà il via giovedì 25 luglio fino a venerdì 9 agosto (salvo esaurimento posti disponibili).



ORARI CAMPAGNA ABBONAMENTI SPAL POINT

Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00.

Sabato dalle 9.00 alle 13.00 (l’orario può subire modifiche, controllare aggiornamenti sul sito www.spalferrara.it). Domenica chiuso".