Spal e Bologna sono a lavoro in cerca di un rinforzo per la fascia destra. L'ultima idea delle due squadre si chiama Petar Stojanovic, classe '95 della Dinamo Zagabria con cui ha un contratto fino al 2021. Ancora non sono arrivate offerte concrete ma i due club lo seguono da tempo. La Serie A accende i riflettori in Croazia, Stojanovic è un'idea di Spal e Bologna.