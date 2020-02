Ervin Zukanovic, nuovo difensore della Spal, parla in conferenza stampa: "Qualche anno siamo stati in contatto per arrivare qua, ma poi non siamo riusciti. Ho già giocato per la salvezza in una piazza più pesante. In questo momento ho visto una squadra che ha bisogno di uomini veri. Siamo un gruppo buono e sano, con una società pulita alle spalle. Ci sono tutte le condizioni per poter lavorare bene. Dobbiamo essere uniti e avere la giusta dosa di cattiveria. Servirà grande coraggio e voglia di battagliare. L'importante sarà uscire dal campo con la consapevolezza di aver dato tutto. Più incazzati. Abbiamo fatto troppi regali. Se non avremo questo carattere, sarà molto difficile pensare di salvarci".