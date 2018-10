Davide Vignati, direttore sportivo della Spal, parla di Manuel Lazzari a Radio Marte: "Al momento nessuno mi ha chiamato per lui, tutti sanno che la Spal non ha bisogno di vendere e forse questo frenano un po'. Non abbiamo necessità di cedere, poi è chiaro che se una grande società ci chiederà Lazzari e la volontà del calciatore sarà quella di andar via, se ne potrà parlare".