Giorgio Zamuner, direttore sportivo della Spal, parla a Gianlucadimarzio.com, dicendo la sua su Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan e in prestito al club estense: ““Mi ricorda Vieri. E’ un ragazzo eccezionale, in campo uno spettacolo, l’hai detto te: sa fare tutto! Lo volevo prendere già lo scorso gennaio, ma alla fine andò alla Cremonese. In estate mi son detto ‘stavolta non me lo faccio scappare’ e così è stato”.