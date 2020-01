Tutti pazzi per Jasmin Kurtic.



Il centrocampista sloveno sembra ormai destinato a salutare la Spal entro la fine del mese di gennaio. Nonostante le comprensibili resistenze del club emiliano, attualmente ultimo in classifica e per nulla persuaso di privarsi di uno dei suoi uomini più talentuosi, l'avventura in biancazzurro del 31enne di Lubiana sembra essere ormai giunta al capolinea.



Del resto all'ex Atalanta le proposte alternative non mancano affatto. Se nei giorni scorsi il Parma sembrava ad un passo dal tesserarlo, ora su di lui sembrano riaffacciarsi anche Torino e Genoa, già accostati al giocatore in passato.

In particolare i rossoblù sembrano convinti che lo sloveno sia l'uomo ideale per portare quella dose di fosforo e ordine attualmente carente nella mediana di Davide Nicola e proveranno fino all'ultimo a provare a strappare Kurtic all'agguerrita concorrenza.