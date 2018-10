Walter Mattioli, presidente della Spal, parla a Sky Sport di Manuel Lazzari, oggetto del desiderio di Napoli, Inter e Torino: “Voci di mercato? Non danno fastidio, mi fa piacere per lui. Veniva dalla D, è venuto prima alla Giacomense, poi alla SPAL. Mi fa piacere per lui, significa che ha fatto grandi progressi. Quest'anno abbiamo fatto di tutto per trattenerlo a Ferrara, il prossimo anno sarà più difficile. Adesso sono arrivati gli interessamenti giusti di squadre importanti. E a questo punto per via della sua carriera non posso trattenerlo. Il prezzo? Non lo abbiamo fissato. Quelli me li suggerisce all'orecchio il direttore Vagnati”.