Walter Mattioli, presidente della Spal, parla in conferenza stampa del futuro di alcuni giocatori a Ferrara nell'ultima stagione: "Se possibile cercheremo di tenere tutti anche se i prezzi sono alti, ad oggi abbiamo riscattato Gomis, Salamon, Kurtic e Paloschi. Vorremmo tenere anche Viviani e Grassi. Per quanto riguarda Lazzari ci incontreremo, resto dell’idea che se non deve andare in un top team tanto vale che resti qui". Lazzari piace all'Inter.