Attraverso il proprio sito ufficiale arriva il report dell'allenamento odierno della Spal in vista della sfida contro la Juventus di sabato.



IL REPORT - Oggi il gruppo di mister Di Biagio ha sostenuto una doppia seduta. Al mattino l’allenamento è iniziato in palestra ed è poi proseguito con un lavoro fisico sul campo. Nel pomeriggio, dopo una fase di riscaldamento tecnico, la squadra è stata impegnata con esercitazioni tecnico tattiche e di possesso palla.



INFORTUNATI - Marco D’Alessandro ha svolto regolarmente le sedute con il gruppo, mentre Francesco Vicari ha lavorato parzialmente con la squadra. Programma personalizzato per Bryan Dabo e Alberto Cerri.