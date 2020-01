La Spal ha diramato il report dell'allenamento odierno con gli aggiornamenti dall'infermeria.



Ecco il report completo.



Doppia seduta di allenamento per i biancazzurri che proseguono la preparazione per il match contro la Lazio in programma domenica allo Stadio Olimpico. Questa mattina il gruppo ha aperto l’allenamento con un lavoro di forza per proseguire poi con un esercitazioni tattiche per reparti. La sessione pomeridiana è stata invece incentrata su partitelle a tema.



A seguito di una sindrome influenzale, Francesco Vicari ha svolto un lavoro differenziato. Programma personalizzato anche per Thiago Cionek a causa di una contusione al piede destro.