E' Giua di Olbia l'arbitro designato per dirigere la partita tra Spal e Inter, valida per la 33esima giornata di Serie A. Alassio e Gori sono i suoi assistenti, mentre Doveri è l'addetto al Var. Nella moviola di Calciomercato.com, analizziamo LIVE gli episodi più controversi del match:





37' GOL INTER, CANDREVA IN POSIZIONE REGOLARE: c'è Sala a tenere in gioco l'esterno nerazzurro sull'assist di Sanchez che porta alla rete del vantaggio.



40' MANCA UN RIGORE ALLA SPAL: Cerri allarga con l'esterno per Strefezza, che viene travolto in uscita bassa da Handanovic. Giua non assegna il tiro dagli undici metri e, dopo aver consultato il Var, pur non ravvedendo tocchi sul pallone del portiere dell'Inter, ritiene che il suo avversario non avesse più la disponibilità della stessa. Decisione che non convince per niente.