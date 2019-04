Poi il sorteggio sembrerebbe aver fatto un gran bel regalo ai ferraresi, incastrando questa partita tra le due partite con l'Ajax quando alla Juve ormai basta un punto in sette partite per cucirsi addosso l'ottavo scudetto consecutivo.. Numeri, forse, azzerati dalla rivoluzione nella formazione iniziale annunciata da Max Allegri.– Così come a poco servirà una tradizione che parla di una Spal destinata all'impresa per sovvertire i pronostici.era il 10 febbraio 1957, al Comunale di Ferrara finì 3-1 grazie alle retidi Broccini, Sandell e Di Giacomo, gol di Stivanello per la Juve di Puppo. Unico squillo della Spal, 22 le vittorie della Juve e 12 i pareggi (dati Opta per De Cecco).