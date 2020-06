Luigi Di Biagio, allenatore della Spal, parla alla vigilia del match con il Napoli: “Mi aspetto una squadra in crescita, soprattutto dal punto di vista fisico e della fluidità del gioco che è venuto un po' a mancare contro il Cagliari. Voglio vedere una Spal piu' coraggiosa, piu' aggressiva e che crei di piu' nella meta' campo avversaria".



L’ex ct dell’Under 21 prosegue, come si legge su Repubblica.it: ”E’ una delle squadre piu' in forma se non la piu' in forma, dovremo fare un'ottima fase difensiva e colpirli nel momento in cui si sta soffrendo. Il modo di affrontare la gara l'abbiamo chiaro, poi dovremo dimostrarlo con i fatti. Ho detto ai ragazzi che devono essere piu' responsabili e rendersi conto di cosa si stanno giocando. A volte mi sembra che non ci si renda conto che siamo in una situazione calcisticamente drammatica. Loro devono essere piu' grandi in questo, secondo me lo vedremo presto ma purtroppo non abbiamo tempo".