Primo allenamento del nuovo anno per la SPAL che questo pomeriggio è scesa in campo al centro “G.B. Fabbri” in vista del match di campionato contro l’Hellas Verona in programma domenica 5 gennaio.



Dopo alcuni esercizi di attivazione muscolare, la seduta dei biancazzurri è proseguita con esercitazioni tecnico-tattiche.



Marko Jankovic ha svolto l’allenamento parzialmente in gruppo, mentre Arkadiusz Reca ha sostenuto un lavoro differenziato.