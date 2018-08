Spal-Parma 1-0



Gomis 5,5: nessuna grande parata, ma con i piedi prima e con l'uscita non perfetta nel finale non raggiunge la sufficienza



Cionek 5,5: un buon intervento nel primo tempo, ma soffre l'attacco avversario pur riuscendo a limitare i danni



Vicari 6,5: a tenere il reparto compatto ci pensa lui, partita di grande spessore e personalità su Inglese



Felipe 6: la solita esperienza al servizio dei compagni condita da un giallo per evitare un contropiede pericoloso



Lazzari 7: non si ferma mai, supera sempre l'uomo, ha qualche problema con il cross, ma una volta presa la mira serve l'assist vincente



Kurtic 6: meglio quando si sposta sul centrosinistra, prende un giallo all'inizio con un intervento scellerato



Schiattarella 6: in regia si trova bene anche se va in affanno con il passare dei minuti



(dal 74' Valdifiori 6: un quarto d'ora di grande intelligenza, due tocchi e la squadra gira)



Missiroli 6: fase difensiva impeccabile, è mancato lo spunto in avanti



(dal 63' Everton Luiz 6: la solita grinta del brasiliano ogni volta che scende in campo, una spinta in più per i compagni)



Fares 6: parte male non prendendo le misure a Da Cruz, cresce con il passare dei minuti portando a casa una buona prestazione



(dall'81' Costa sv)



Antenucci 7,5: un gol capovaloro che decide il derby, senza dimenticare il solito lavoro a servizio dei compagni



Petagna 6: rischia l'insufficienza sbagliando un gol di testa che poteva chiudere l'incontro, ma si sacrifica molto e merita di essere premiato





All. Semplici 7: altra vittoria pesantissima, secondo derby in cassaforte e primo posto insieme alle big del campionato. La Spal è partita molto bene grazie al suo condottier