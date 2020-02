Spal-Juventus 1-2



Berisha 6,5: non può nulla sulla rete di Cristiano Ronaldo che colpisce da pochi passi e del tutto indisturbato. Nel secondo tempo è provvidenziale con un interventi straordinari sullo stesso CR7 e Cuadrado.



Cionek 5,5: fino la momento del gol del vantaggio è perfetto, con diversi interventi su Ronaldo assolutamente decisivi. Il portoghese, però, riesce a liberarsi dalla sua morsa sul finire del primo tempo e sblocca la partita a tu per tu contro Berisha.



Bonifazi 5,5: si trova di fronte alcuni dei peggiori clienti non solo del campionato, ma del mondo, e cerca di difendersi con le armi che ha. Non è sempre perfetto, ma era difficile chiedergli di più.



Zukanovic 5: contro avversari del genere era lecito attendersi un pomeriggio ricco di grandi difficoltà e così è stato. Nonostante l'esperienza e qualche buon intervento, il centrale di Di Biagio va spesso in affanno contro la grande velocità e tecnica degli attaccanti della Juve e viene pescato fuori posizione in più di un'occasione.



Reca 5: viene bucato dal filtrante di Dybala per Ramsey che taglia tutta la retroguardia della Spal in occasione del gol del raddoppio. Paga a carissimo prezzo l'enorme gap tecnico rispetto agli avversari.



Missiroli 6: ha un buon impatto sulla partita come il resto della squadra, ma col passare dei minuti abbassa il suo raggio d'azione e inizia a soffrire in modo evidente la freschezza atletica della batteria di esterni e trequartisti della Juventus. Ha il grande merito di conquistarsi il rigore che permette a Petagna di riaprire la partita.



(dal 35' s.t. Tunjov sv)



Valdifiori 6: è il cervello della squadra, ma fa valere la propria esperienza anche in fase di interdizione con diversi buoni interventi. Nella ripresa viene oscurato dal pressing avversario.



Castro 5: è un fantasma per tutto il corso della partita, non riesce mai ad entrare nel vivo del gioco e Di Biagio lo toglie dal campo all'inizio della ripresa.



(dal 14' s.t. Fares 6: rientra dopo un calvario interminabile e, pur non essendo ancora in condizione, riesce a dare una buona spinta emotiva ai compagni).



Strefezza 6,5: la manovra offensiva della Spal passa quasi sempre per la sua fascia di competenza e lui crea diversi problemi alla difesa della Juve con la sua velocità. Il nuovo ruolo cucitogli addosso da Di Biagio lo ha svincolato dei tanti compiti difensivi che aveva in passato, permettendogli di dare sfogo a tutte le sue qualità migliori.



Valoti 5: nel primo tempo è chiamato a svolgere il ruolo di esterno d'attacco, ma fatica a trovare confidenza in un ruolo non del tutto suo. Anche nella ripresa, nonostante il ritorno in mediana, il suo contributo rimane minimo.



(dal 44' s.t. Di Francesco sv)



Petagna 6,5: come sempre offre una prestazione generosa e non fa mai mancare il proprio supporto ai compagni, anche se non riesce quasi mai a rendersi pericoloso. Nella ripresa ha la possibilità di presentarsi dal dischetto e non fallisce l'occasione di accorciare le distanze.





All. Di Biagio 6: l'avversario non era certo dei più facili da affrontare in un momento così, ma la sua Spal dà segnali di ripresa importanti. La squadra è viva e lo dimostra non alzando bandiera bianca dopo il vantaggio avversario. La strada per la salvezza, ovviamente, è ancora lunghissima, ma forse non più impraticabile come appariva appena qualche settimana fa.