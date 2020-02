Lazio-Spal 5-1



Berisha 5: Sul gol di Immobile non ha colpe, su quello di Caicedo nemmeno. Si improvvisa libero sul secondo gol di Immobile, non si capisce perché nessuno lo aiuti. Salva su Adekanye, su Immobile nella ripresa, ed evita passivi tennistici.



Tomovic 4,5: In difficoltà enorme su Immobile e Caicedo, sul terzo gol di Immobile è quello che prova a prenderla inutilmente sulla linea. Per il resto è solo una brutta partita, per lui e per tutti. Non riesce ad aiutare i suoi.



Felipe 4,5: L'ex Udinese deve controllare i tagli di Immobile, ed è certamente un brutto mestiere. Prende una brutta pallonata in faccia su un colpo di testa fortissimo di Caicedo. Per il resto non prende gli attaccanti della Lazio quasi mai.

(Dal 22' st Zukanovic s.v).



Bonifazi 4,5: Al ritorno alla Spal, si ritrova subito in una partita veramente dura. E la difesa balla veramente tanto, troppo, nonostante il suo arrivo.



Strefezza 5: Parte subito bene, molto veloce, rapido, sfugge a Lulic un paio di volte. Almeno un po' ci prova, poi si spegne insieme agli altri.



Castro 5,5: Subito dentro, subito titolare. Pregevole il lancio per Strefezza ad inizio partita, sfiora la rete sul 2 a 0, alla fine molla un po' pure lui.

(Dal 30 st Valdifiori s.v.)



Missiroli 5,5: Un po' compassato, con la Lazio che a 300 km/h vive una partita in una dimensione tutta sua. Dove può fare il gol della bandiera su azione personale, tornando poi a corricchiare sereno.



Dabo 5: Prova a mettere un po' di ordine in una partita che si mette subito male. Sbaglia poco, ma non ci mette rabbia, non ci mette grande forza, insomma, serve qualcosa in più.

(Dal 25' st Murgia s.v.)



Reca 4,5: Dalla sua parte Lazzari i suoi compagni lo conoscono bene, è una freccia, e lui ne subisce le iniziative senza mai metterlo in difficoltà. Prova un paio di spunti senza convinzione nella ripresa.



Floccari 5: 38 anni, torna a Roma dopo una lunga avventura in maglia biancoceleste. E segna, gol annullato dopo una spinta su Immobile. Prova ad impegnarsi, ma francamente ha difficoltà ad essere competitivo. E i suoi non lo aiutano mai.



Di Francesco 4,5: Prova a svariare, prende un palo incomprensibile, non si capisce come abbia fatto a non buttarla dentro. Per il resto assiste ai disastri dei suoi in difesa e testa i guantoni di Strakosha con un paio di tiri da fuori veramente poco impegnativi.



All. Semplici 4,5: Manda subito in campo Castro, la partita si mette male, gol subito da angolo da rivedere in privato con i difensori. Da lì in poi, a parte una timida reazione, i siuoi si sono limitati al ruolo di sparring partner. Troppo poco contro questa Lazio, troppo poco per prendere punti in campi così difficili. Le partite per fare qualcosa sono altre, ma arrendersi così presto è veramente svilente.