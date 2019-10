Spal-Parma 1-0



Berisha 6: totalmente inoperoso nel corso del primo tempo, nella ripresa è decisamente più coinvolto anche se mai chiamato ad interventi di particolare complessità.



Tomovic 6,5: si trova di fronte un cliente estremamente complicato come Gervinho, ma riesce ad imbrigliarlo senza mai concedergli campo. L'ex Roma non riesce mai a scatenare tutti i cavalli del proprio motore che gira a vuoto per la maggior parte del tempo.



Vicari 6,5: magistrale nel primo tempo, attento nel secondo. Tiene benissimo la linea difensiva anche nei momenti di maggiore sofferenza dimostrando di essere imprescindibile per questa squadra.



Igor 5,5: prestazione schizofrenica del difensore che alterna ottime cose ad errori grossolani. Spesso è impreciso in uscita, ma anche grazie al contributo di un reparto estremamente solido riesce a tenere contro avversari complicati come gli attaccanti del Parma.



Strefezza 6,5: nel primo tempo è il giocatore più pericoloso della Spal con diverse conclusioni dal limite dell'area. Anche in occasione del gol del vantaggio è protagonista con una conclusione sporca che si trasforma in assist per Petagna. Semina più volte il panico tra i difensori del Parma dimostrando di avere grande gamba e buona tecnica. Anche nella ripresa il brasiliano gioca a tutto campo, andando diverse volte a recuperare palla e attaccare la porta avversaria ma macchia la sua partita con una follia: simula nell'area avversaria e si prende il secondo giallo che gli costa l'espulsione.



Missiroli 6: muscoli cervello. Gioca con l'esperienza di un veterano e non sbaglia mai scelte: è una colonna insostituibile per questa Spal.



Valdifiori 6,5: ordinato e attento, si rivede il Valdifiori ammirato ad Empoli. Fa girare la squadra con grande perizia e guida alla perfezione un centrocampo compatto ed efficace per tutto il corso della partita.



(dal 38' s.t. Valoti sv)



Kurtic 6: ottimo lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco per l'ex Atalanta, che si conferma perno centrale della costruizione di gioco della Spal.



Reca 6,5: ottimo impatto sul match per il laterale di Semplici, che affonda con costanza e riesce ad arrivare sul fondo in diverse occasioni. Dimostra di avere gamba e buonissime doti offensive anche se fatica ad incidere.



Petagna 7: alla prima occasione buona trova la via del vantaggio con un tap-in sotto misura dopo una conclusione sporca di Strefezza. Il 37 della Spal resta il punto di riferimento della squadra sia dal punto di vista del gioco che realizzativo.



(dal 40' s.t. Paloschi sv)



Floccari 6,5: come se il tempo non fosse mai passato. L'attaccante italiano dimostra di avere ancora lo smalto dei giorni migliori dialogando alla perfezione con Petagna e avventurandosi anche in diverse azioni personali particolarmente convincenti.



(dal 27' s.t. Sala 6: entra nel momento peggiore del match per colmare il buco lasciato da Strefezza. Soffre coi compagni per oltre venti minuti, ma è bravo a tenere a livello mentale senza concedere nulla agli attaccanti avversari)





All. Semplici 6,5: nel primo tempo si rivede la Spal dello scorso anno. Pulizia nella manovra, giro palla preciso e fase offensiva arrembante con grande sostegno alle punte dei centrocampisti e, soprattutto, degli esterni, in giornata di grazia. La squadra si dimostra solida anche dopo essere rimasta in dieci ad ulteriore testimonianza di come il gruppo sia ancora con l'allenatore.