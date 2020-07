Spal-Roma 1-6: respinge goffamente il tentativo di Pellegrini, con Kalinic che spinge in porta la sua deviazione incerta. E' lento ed impacciato anche in occasione della rete di Kolarov, che lo buca da distanza siderale con un radente potente ma non molto angolato. Incolpevole sulle altre reti della Roma.: mette in mostra un po' di ruggine, figlia dello scarso utilizzo degli ultimi mesi. Si trova spesso a dover tamponare le imprecisioni dei compagni di squadra, ma il passo non sembra più quello dei giorni migliori. In occasione del quinto gol di Bruno Peres salta completamente a vuoto, lasciandosi superare in modo fin troppo facile dal brasiliano.subisce in modo impotente le fiammate degli attaccanti giallorossi che mettono in evidenza tutte le sue difficoltà dal punto di vista della freschezza atletica.: come i compagni di reparto soffre tantissimo le incursioni dei velocisti della Roma ed è poco preciso nelle coperture.: costretto a lasciare il campo per un infortunio dopo pochi minuti.(dal 6' p.t.: il suo ingresso in campo è disastroso. E' sfortunato e poco furbo in occasione del gol di Perez, che lo beffa rubandogli palla dopo un buon contrasto. In fase offensiva è invisibile. Viene poi bucato con troppa facilità da Zappacosta che serve al centro l'assist per il quarto gol di Bruno Peres).: prova ad arginare come può la valanga giallorossa, ma come il resto dei compagni di reparto è costretto ad abbassare il proprio raggio d'azione dopo pochi minuti. Affonda con il resto della nave.: evanescente in entrambi i lati del campo.: dipinge un assist fantastico per Cerri, che trasforma in oro la sua parabola al bacio dalla trequarti, ma la sua partita si ferma a questo.(dal 35' s.t.fumoso ed impreciso come sempre. L'esterno di Di Biagio continua ad essere troppo discontinuo all'interno dei novanta minuti per poter essere un fattore ad alti livelli.non riesce mai a creare problemi alla retroguardia giallorossa e, anzi, è spesso costretto a schiacciarsi nella sua metà campo per inseguire Spinazzola.(dal 13' s.t.: non entra mai nel vivo del gioco).: segna un gol autoritario, sovrastando Kolarov con uno stacco imperioso. Il resto della partita lo trascorre a fare la lotta coi centrali della Roma in pressoché totale solitudine.(dal 13' s.t.Smalling gli nega la gioia del gol sulla linea di porta. Entra in un momento complicatissimo e non riesce a risollevare le sorti della squadra).: arriva un'altra sconfitta pesantissima, con la Spal che esce dal campo a testa bassa dopo una prestazione arrendevole e timida in cui la Roma si concede il lusso di segnare addirittura sei gol.