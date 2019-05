Spal-Napoli 1-2



Viviano 6,5: risponde subito presente su Milik che lo chiama in causa diverse volte già nei primissimi minuti di partita. Prestazione positiva anche nel secondo tempo con diversi ottimi interventi.



Bonifazi 6: provvidenziale al ventesimo quando salva la Spal con un intervento disperato su Milik pronto a colpire a due passi dalla linea di porta. Soffre il connfronto con gli esterni rapidi del Napoli, soprattutto nel secondo tempo in cui va spesso in debito d'ossigeno.



Cionek 6: cresce col passare dei minuti come i compagni di reparto. Non è sempre pulito negli interventi, ma fa valere la propria esperienza.



Vicari 6: dopo diverse difficoltà nelle prime fasi di partita riesce a rimettersi in sesto e gestisce bene Milik.



Lazzari 5,5: non una delle sue migliori partite in una stagione nella quale è sempre stato tra i migliori in campo, e non solo tra i compagni di squadra. Fatica a prendere velocità e viene poco coinvolto nello sviluppo della manovra, meno pulito anche in fase di dribbling, ambito nel quale eccelle quasi ogni domenica.



Murgia 5,5: soffre il palleggio del Napoli, che lo costringe ad inseguire il pallone senza poterlo gestire. Partita complicata per tutto il centrocampo della Spal, poco abituato a subire il palleggio avversario.



Missiroli 6: entra bene in partita ma è costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti per via di un infortunio. (dal 30' p.t. Schiattarella 5,5: prova a prendere in mano le redini del gioco, ma contro questo Napoli è un compito duro. Gioca poco e corre tanto: non esattamente quello che gli riesce meglio).



Valoti 6: buon impatto sul match per il centrocampista scuola Milan che ritrova una maglia da titolare grazie alle difficoltà fisiche di Kurtic. Nonostante lo scarso utilizzo dell'ultimo periodo dimostra di avere buona confidenza, offrendo un contributo di spessore in entrambe le fasi.



(dal 28' s.t. Antenucci 6,5: cambia il volto del match quando entra in campo con il suo atteggiamento guerriero. Frizzante e pericoloso va diverse volte al tiro e serve un assist al bacio a Floccari, ma il VAR blocca tutto).



Fares 5,5: meno in palla rispetto alle ultime uscite, ma l'avversario era di quelli davvero complicati e la salvezza è già stata messa in cassaforte. Un piccolo passaggio a vuoto che nulla toglie rispetto allo straordinario girone di ritorno disputato dall'ex Verona che, probabilmente, ha giocato oggi la sua penultima partita al Mazza.



Floccari 6,5: sfiora (o meglio segna) la rete del pareggio, annullata dal VAR e si infrange su un ottimo Meret a dieci dalla fine. Si sveglia nel finale guadagnando anche il calcio di rigore che permette a Petagna di trovare il quindicesimo centro stagionale. Dimostra di poter essere ancora un fattore a questi livelli.



(dal 45' s.t. Jankovic sv)



Petagna 6,5: si fa rimontare da Koulibaly (anche se restano non pochi dubbi sulla regolarità dell'intervento del difensore del Napoli) e perde l'occasione di portare avanti i suoi; nonostante questo resta il grande lavoro fornito ai compagni che si appoggiano sempre a lui, tanto per puntare la porta, quanto per rifiatare. Quando è chiamato a calciare dal dischetto si conferma infallibile.





All. Semplici 6: la Spal non molla mai. Anche contro un avversario complicato come il Napoli i suoi restano concentrati per tutta la partita, anche dopo lo svantaggio. La sconfitta ci può stare, nulla toglie alla partita e al campionato della Spal che restano estremamente positivi.