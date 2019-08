Spal-Atalanta 2-3



Berisha 7,5: gioca centrale e rinvia lungo, non sfigura contro la sua ex. Al 24’ p.t. compie il miracolo su quel Papu Gomez che tanto bene conosce. Dimostra i riflessi pronti anche prima del gol di Gosens al 34’ p.t, su cui non può nulla. Conosce tutti gli angoli di tiro della sua ex squadra e fa un’impresa anche su Freuler a fine primo tempo. Para l’impossibile su Muriel al 17’ s.t. e si conferma uno dei più in forma. Incolpevole sulla cannonata di Muriel.



Cionek 6: a parte quando per sbaglio la prende di mano, rischia il giallo per i continui interventi su Gomez ed è poco creativo.



Vicari 6: in vantaggio su Zapata, la pallonata in testa del primo tempo non gli fa perdere la lucidità necessaria per mantenere i nervi saldi e il risultato



Felipe 6: fa il suo compitino tenendo sempre sott’occhio Igor, ma non basta.



Igor 7,5: al 25’ p.t. parte come un razzo, fa il doppio passo, si mangia i difensori e intuisce a chi bisogna darla. Il gol lo firma Petagna ma il pubblico acclama solo ‘Igor, Igor, Igor’. Salva in angolo su Hateboer, il migliore dei suoi. Ha tentato il gol della domenica con una fucilata di poco a lato del palo.



(Dal 32’ s.t. Floccari 6: quasi impalpabile la sua presenza in attacco, batte un cross malamente ma poi sfiora la rete proprio in extratime).



D’Alessandro 6: ruba il tempo a Gosens e al 17’ p.t. sventa il gol di Zapata solo sulla linea e poi su Gosens, ma non riesce ad anticiparlo sulla sua schiacciata di testa. Corre come un matto e cerca la traiettoria su Kurtic.



(27’ s.t. Tomovic 6: non fa rimpiangere il compagno, ma la sua squadra soffre e lui può fare poco. Negli ultimi 3’ cerca di tirare ma lo fa male).



Valoti 6,5: al 20’ va K.O ma sa rialzarsi per dare una mano ai compagni, molto bene fronte alla porta, sbaglia qualche palla nel secondo tempo.



(Dal 20’ s.t. Murgia 6: appena entra la squadra si fa soggiogare dalla Dea, lui fa il suo ma non è la sua giornata e la sufficienza non basta).



Missiroli 6,5: trasformato ormai in centrocampista centrale ruba palla con scaltrezza al capitano dell’Atalanta. Un po’ in ritardo nella ripresa,



Kurtic 6: l’ex nerazzurro prende una botta nei primi minuti ma si rialza subito. Nella ripresa ci prova due volte davanti alla rete, è propositivo.



Di Francesco 7: taglia le sfere per Petagna e dopo soli 6’ spalle alla porta avvia una combinazione di prima con la punta estense e, inserendosi, la infila facilmente. Idolo dei tifosi.



Petagna 7: prova subito a rifilare altri gol alla sua ex squadra, ma il tiro alto dei primi minuti è da dimenticare. La sua giocata di prima e l’intesa con Di Francesco per l’assist che ha dato avvio al primo gol è d’oro. Al 25’ p.t. la mette dentro raccogliendo un assist al bacio di Igor. Un incubo per i nerazzurri, il suo dente avvelenato brilla sempre.





All. Semplici 6: la sua impronta c’è e si vede; il gioco dei suoi è fluido, la squadra sa quando chiudersi ma quando il mister avversario cambia la formazione della squadra gli estensi vanno in black-out. L'ha preparata bene, ma Muriel era imprevedibile.