Spal-Napoli 1-1



Berisha 6,5: molto sollecitato, sopratutto nel corso del secondo tempo, si fa sempre trovare pronto disinnescando diverse ottime conclusioni del Napoli e salvando il risultato in modo decisivo. Sul gol di Milik è coperto da alcuni compagni che gli costano il ritardo decisivo nella parata.



Igor 6: lascia il campo all'inizio della ripresa a causa di un problema fisico. Partita ordinata nella quale non fa registrare errori o grandi giocate.



(dal 9' s.t. Cionek 6,5: entra e impone subito la sua fisicità limitando le folate offensive del Napoli. Prezioso il suo fallo tattico su Milik nei minuti di recupero, che gli frutta un'ammonizione ma anche la gratitudine del Mazza).



Vicari 6,5: sfiora il gol con un colpo di testa che viene rimpallato solo da una prodezza di Ospina, capace di salvare quando il pallone sembrava ormai destinato ad insaccarsi. In fase difensiva è come sempre attento e nonostante qualche sbavatura, giustificata anche dal livello degli avversari, dimostra di essere un giocatore di assoluta affidabilità.



Tomovic 6: nonostante qualche difficoltà in fase di copertura su Insigne, riesce a far valere la propria esperienza limitando in modo discreto gli attacchi del Napoli. Talvolta troppo duro negli interventi, rischia il cartellino rosso per un brutto fallo sul 24 azzurro.



Reca 6,5: molto bene nel primo tempo, si perde col passare dei minuti. Nella seconda frazione di gioco si limita a coprire, andando a creare densità nella metà campo difensiva. Contro un avversario di questo tipo, però, era difficile chiedergli di più.



Kurtic 7: il leader della Spal è sempre più lui. Uomo chiave per cucire il gioco tra centrocampo e attacco, l'ex Atalanta trova la rete dell'1-1 con uno dei suoi proverbiali inserimenti, bucando Ospina con un diagonale di prima intenzione degno di un vero numero 9.



(dal 26' s.t. Valoti sv)



Missiroli 6,5: dà alla squadra quella sostanza che il pur più tecnico Valdifiori non è in grado di offrire. Semplici non rinuncia mai alla sua esperienza perché l'ex Sassuolo è fondamentale per mantenere l'equilibrio ed offrire un appoggio sicuro ai compagni più in difficoltà.



Murgia 6: muscoli e tanta quantità per l'ex centrocampista della Lazio che corre su tutti i palloni cercando di limitare e frenare la manovra avvolgente del Napoli. E' costretto ad una partita di rimessa, ma gestisce bene i compiti datigli da Semplici.



Strefezza 6,5: sulla fascia è sempre più un fattore per Leonardo Semplici che non ci rinuncia mai. Non è certo ai livelli del vecchio Lazzari, ma riesce sempre a dare un contributo importante come in occasione dell'assist fornito a Kurtic per l'1-1.



Paloschi 5,5: corre e cerca sempre di portare pressing ai difensori avversari. Nel momento decisivo però si dimostra meno cinico del solito, divorandosi la possibilità di portare avanti la Spal negli ultimi minuti del primo tempo.



(dal 15' s.t. Floccari 6: entra in un momento estremamente complicato della partita, con il Napoli proiettato nella metà campo della Spal alla ricerca del gol del vantaggio. Il 10 da vero leader si sacrifica e aiuta i propri compagni a respirare e pressare. Non riesce mai a puntare la porta, ma porta comunque a casa la sufficienza).



Petagna 6,5: dopo pochi minuti spacca la traversa con un calcio di punizione quasi perfetto. La mancata rete sembra fiaccarlo, perché col passare dei minuti, pur dando sempre il massimo, finisce per spegnersi come una candela. Nelle fasi finali del match la sua fisicità si dimostra fondamentale per far salire la squadra e dare respiro alla difesa.





All. Semplici 6,5: non è più la Spal dal gioco sfavillante di un anno fa, ma l'atteggiamento più operaio dei suoi gli porta frutti importanti. Il tecnico ha avuto il merito di dare una nuova dimensione alla sua squadra, che grazie alla compattezza e alle giocate dei suoi singoli riesce a strappare un pareggio fondamentale nella corsa salvezza.