Letica 5: la posizione sul secondo gol è da rivedere e sicuramente poteva provare qualcosa di più nelle uscite.



Tomovic 5: tanti errori in difesa e poco propositivo in fase di ripartenza.



Salamon 5: marcature troppo larghe e anticipi quasi sempre non fatti con i tempi giusti.



Bonifazi 4,5: Di Carmine fa quello che vuole e lascia troppi spazi nelle marcature.



Fares 5: inizia abbastanza bene ma si spegne quasi subito dopo il gol subito. Poca corsa e quasi sempre fuori da ogni azione.

(dal 1' s.t. Iskra: s.v.)



Valoti 5,5: seconda parte del primo tempo sicuramente migliore rispetto all'inizio di gara, quando trova più convinzione nelle giocate.

(dal 2' s.t. D'Alessandro 6: molto più propositivo rispetto al compagno, anche a costo di sbagliare.)



Valdifiori 5: si scontra spesso contro la barriera del centrocampo avversario, senza essere incisivo nelle giocate.

(dal 1' s.t. Murgia 5,5: qualcosa in più ma comunque troppi errori in fase d'impostazione.)



Dabo 5: prevedibile nei passaggi e poco nel vivo dell'azione.



Strefezza 6: fa vedere qualcosa in più rispetto ai compagni. Ci mette corsa e impegno, confezionando alcuni assist per Petagna non male.

(dal 39' s.t. Horvath: s.v.)



Petagna 6: unico della sua squadra che ci prova fino alla fine, facendo a sportellate con tutta la difesa avversaria.



Tunjov 5: tanti errori anche elementari, si fa spesso anticipare molto facilmente. Assente in fase offensiva.

(dal 30' s.t. Di Francesco: s.v.)





All. Di Biagio 5,5: sicuramente meglio il secondo tempo, anche se alcuni cambi potevano essere addirittura anticipati. La giovane età della squadra può aver influito sul risultato.