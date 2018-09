: nel primo tempo è costretto ad un ottimo intervento su un destro di Boga, in occasione del gol del vantaggio, però, è apparso incerto.: Boga gli fa girare la testa e va spesso in debito di ossigeno contro un avversario molto più rapido nello stretto. Mette in campo tutta la sua fisicità, ma soffre tanto le azioni in velocità degli esterni del Sassuolo. Nel secondo tempo trova la via del gol, salvo vedere annullata la rete per fuorigioco.: meno preciso del solito, il centrale di Semplici rischia in diverse occasioni di essere bucato dagli inserimenti dei trequartisti avversari. E' in ritardo anche in occasione del gol del vantaggio del Sassuolo.(dal 37' s.t.si divora, complice anche una grande parata di Consigli, il gol del vantaggio. Sliding door del match che avrebbe potuto dare ben altro indirizzo ad una gara che ha visto la Spal soffrire per oltre 70 minuti.: il più pericoloso dei suoi nel corso del primo tempo; quando spinge è praticamente imprendibile, ma non riesce ad incidere, complice la sterilità delle punte. In fase difensiva soffre la qualità di Boga.: il grande ex offre una prestazione sicuramente generosa, ma poco incisiva. Dà una grande mano nell'arginare Djuricic, soprattutto nel primo tempo, ma non accompagna mai l'azione in fase offensiva e finisce per abbassare troppo il suo raggio d'azione. Nella ripresa soffre la pressione del Sassuolo.: lento e compassato, non trova le giuste misure per dare qualità al palleggio di una Spal che gioca solo sulle ripartenze. Nel secondo tempo paga un importante calo fisico.(dal 28' s.t.anonimo, a tratti invisibile. Il suo compito sarebbe quello di accompagnare l'azione in fase offensiva per dare supporto alle punte, ma tende a schiacciarsi in mediana senza essere mai pericoloso.(dal 23' s.t.entra in campo in un momento estremamente complicato della gara e non riesce a lasciare il segno su una partita nella quale gli uomini di Semplici hanno mostrato diverse lacune dal punto di vista caratteriale).prestazione decisamente sotto le aspettative, soprattutto nel corso del primo tempo, nel quale non trova mai la freschezza necessaria per saltare l'uomo e paga dazio anche quando è attaccato da Adjapong.: corre e si sacrifica, come sempre, ma è sterile dal punto di vista della pericolosità. Paga l'atteggiamento remissivo della squadra e si trova spesso a predicare nel deserto al fianco di Antenucci. E' un fantasma durante il corso della ripresa.stesso discorso fatto per Petagna, con il capitano che non entra mai in partita anche e soprattutto per lo scarso supporto del resto della squadra.: la squadra paga la batosta emotiva della pesante sconfitta di Firenze; l'atteggiamento della Spal è remissivo e non si vede reazione dopo la rete del vantaggio del Sassuolo. Sembra che sia già finita la magia delle prime giornate, con i biancazzurri che sono tornati a giocare come una 'piccola'.