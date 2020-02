Spal-Sassuolo 1-2



Berisha 6,5: altra ottima prestazione del portiere della Spal che non fa mai mancare il proprio fondamentale contributo. Soprattutto nel secondo tempo è decisivo con i suoi interventi.



Tomovic 5: commette un errore da novellino quando stende Boga in area di rigore, causando il rigore realizzato da Caputo. Macchia così una prestazione che fino a quel momento era stata impeccabile.



Vicari 5,5: non è sempre perfetto in chiusura e anche in fase di impostazione incappa in qualche errore di troppo rispetto al solito.



Bonifazi 7: Consigli gli confeziona un regalo che deve solo scartare e non si fa trovare impreparato. In fase offensiva si rende pericoloso anche in altre occasioni, dimostrando di poter essere un fattore non solo quando è chiamato a svolgere il proprio ruolo naturale, che comunque ricopre con assoluta qualità.



Strefezza 5: grazie alla sua straordinaria capacità di corsa riesce ad essere preziosissimo in entrambe le fasi e salva la squadra al quarto d'ora del secondo tempo quando rimonta Caputo lanciato a rete con uno scatto. Rovina la sua prestazione con la tremenda amnesia in marcatura su Boga, che costa la sconfitta alla Spal.



Castro 6: solita prestazione generosa dell'ex Cagliari che non fa mancare né la corsa, né la voglia. Non è ancora ai livelli del passato, ma può dare tantissimo a questa Spal.



(dal 13' s.t. Valoti 5,5: il suo ingresso in campo non sposta nulla negli equilirbi della Spal. Contibuto quasi nullo in un finale di partita che pende tutto dalla parte del Sassuolo).



Missiroli 6: ordinato e preciso, prova anche ad inserirsi in qualche occasione, ma non arriva mai alla conclusione.



Dabo 5,5: l'ex centrocampista della Fiorentina ha un ottimo impatto sul match e grazie alla sua fisicità riesce a sovrastare i mediani avversari. A pochi minuti dalla fine del primo tempo si rende protagonista di una brutta spinta a gioco fermo su Locatelli che gli costa un inutile giallo.



(dal 42' p.t. Murgia 6: non fa mancare impegno e voglia e si rende pericoloso da calcio piazzato. Paga un secondo tempo non brillantissimo della squadra che abbassa pericolosamente il proprio baricentro).



Reca 6: meno brillante del suo opposto, ma comunque autore di una buona partita.



Petagna 6,5: come sempre molto mobile, il centravanti spallino svaria moltissimo sul fronte d'attacco e abbassa molto il suo raggio d'azione per aiutare i compagni anche in fase di impostazione.



Di Francesco 5,5: è sempre molto generoso, ma anche troppo impreciso. Si muove tanto e prova a far valere la propria qualità, ma non riesce mai ad incidere. La più classica delle prestazioni da 'tutto fumo e niente arrosto'. Avrebbe l'occasione di riportare avanti la Spal, ma il suo tentativo si infrange sul palo.



(dal 35' s.t. Valdifiori sv)





All. Semplici 5: ancora una volta la Spal viene rimontata davanti al proprio pubblico. Ora la situazione inizia a farsi tragica e anche la guida del tecnico è sempre più in bilico.