Il tecnico della Spal, Pasquale Marino, commenta a Rai Sport la sconfitta contro la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia: "Peccato, nel nostro momento migliore abbiamo subìto il 3-0, ma già dall'inizio il match si è messo come voleva la Juve e c'è sempre stata poca partita. Per quanto riguarda il campionato di B siamo molto soddisfatti e ora ci concentriamo sul big match contro il Monza. Quest'anno ci sono tante squadre con ambizioni di promozione, c'è un alto livello di competizione e dovremo avere continuità fino alla fine. La Juve di Pirlo? Non si sono concessi nessun calo di tensione, sono entrati in campo decisi con voglia di lottare da parte di tutti: la vedo in grande crescita".