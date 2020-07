incolpevole sul fantastico arcobaleno di Floccari, anche sul gol di Valoti non ha particolari responsabilità.dalla sua parte Valoti fa il bello e il cattivo tempo, non oppone resistenza. Sfiora il gol alla fine del primo tempo con un destro al volo che sfila di poco a lato. (dal 1' st Leao 6: ha il merito di riaprire la gara con il suo quarto centro in campionato. Più volitivo rispetto al solito): disastroso per tutto l'arco della partita. Commette un errore madornale in occasione del primo vantaggio della Spal girandosi di spalle su un pallone vagante. Palesa insicurezza in tutti gli uno contro uno con Petagna.partecipa attivamente alla sciagura difensiva che porta al gol di Valoti e che ha cambiato l'inerzia della gara. Meglio quando prova a farsi sentire sui calci da fermo in attacco che quando è chiamato a contenere i contropiedi della formazione di casa.prova poco convincente per il terzino francese, forse frenato anche da qualche fastidio muscolare. (dal 15' st: ci mette 'garra' e cuore nel finale, andando a chiudere bene le diagonali difensive. Dal suo cross nasce il gol di Leao)scarsa lucidità in mezzo al campo, gestisce male alcuni palloni. Sovrastato dall'impeto di Dabo, mezzo passo indietro rispetto alle ultime gare disputate in maniera molto positiva.gioca tanti palloni ma non riesce mai a trovare le verticali. Difetta ancora una volta dal punto di vista tattico, la Spal attacca spesso e bene centralmente. (dal 69': Pioli gli chiede di provare a fare male sulla trequarti ma Jack non si vede mai): non era al meglio, prova a stringere i denti ma si fs male subito. Un infortunio muscolare che preoccupa molto il Milan (dal 15' ptentra in campo e cambia la partita, così come era già successo contro la Roma. Mette dentro una quantità pazzesca di cross, alcuni anche molto belli. Non molla fino alla fine e propizia l'autogol di Vicari. Una buona scoperta): galvanizzato dalla chance concessa da Pioli, nella prima frazione si esibisce nel futbol bailado. Alcuni spunti sono davvero interessati ma gli manca ancora quella cattiveria nelle conclusioni in porta.: uomo ovunque del Milan: il primo a recuperare il pallone, dai suoi piedi nascono tutte le azioni offensive migliori della squadra. Sfortunato quando coglie la base del palo dopo un assolo importante.: sulla generosità nulla da eccepire, ma sbaglia tanto dal punto di vista tecnico. (dal 20' st Ibrahimovic: calibra male un colpo di testa da posizione favorevole su ottimo cross di Saelemakers. Fa quel che può ma non graffia)prepara non al meglio la gara, il suo Milan regala una mezzora abbondante all'avversario e manca il salto di qualità nella fase più importante della stagione.