Vincere e aspettare notizie positive da Reggio Emilia e Milano: è questo il compito deldi Gennaroimpegnato questa seranel match valido per la Ferrara allo stadio Paolo Mazza contro ladi LeonardoI rossoneri devono assolutamente centrare i tre punti e la quarta vittoria consecutiva, per poter sperare ancora nel terzo o nel quarto posto, che significherebbero Champions League: la classifica vede infatti il Milan a quota 65 punti, al quinto posto dietro ad Atalanta e Inter a quota 66, con le due rivali impegnate in casa a Reggio Emilia contro il Sassuolo e a San Siro contro l'Empoli. Romagnoli e compagni devono vincere e sperare che almeno una delle due nerazzurre non faccia altrettanto. Di fronte una Spal ormai salva da qualche giornata, sconfitta nelle ultime due gare ma ancora alla ricerca di quel decimo posto che porterebbe soldi importanti nelle casse ferraresi. Sfida nella sfida, quella tra due degli attaccanti più prolifici della Serie A: Andrea Petagna, a quota 16 gol, contro Krystztof Piatek, a quota 22.La SPAL ha vinto soltanto una delle 35 sfide contro il Milan in Serie A: era il 9 giugno 1957 (1-0 a San Siro). Il Milan ha vinto le ultime sei partite contro la SPAL in Serie A: la settima consecutiva costituirebbe un record nel bilancio contro i ferraresi. Il Milan ha vinto le ultime due trasferte in Serie A contro la SPAL, segnando esattamente quattro reti in ognuna di queste (4-1 nel settembre 1967; 4-0 nel febbraio 2018).La SPAL ha perso le ultime due gare di campionato: gli emiliani non infilano tre sconfitte consecutive in Serie A dallo scorso ottobre (quattro in quel caso).Il Milan ha vinto le ultime tre partite di campionato, mantenendo la porta inviolata nelle due più recenti; i rossoneri non infilano tre successi consecutivi senza subire gol in Serie A da marzo 2018.Sfida tra la squadra che ha perso più punti con gol subiti negli ultimi 10 minuti di gioco in questa Serie A (Milan otto, al pari del Cagliari) e l’unica che invece non ne ha ancora perso alcuno nello stesso intervallo di tempo (SPAL). Soltanto la Juventus (182’) è stata meno minuti in svantaggio fuori casa del Milan (200’) nel campionato in corso; sul fronte opposto, la SPAL è stata avanti nel punteggio per 280 minuti al Mazza, più soltanto di Frosinone (161’) e Chievo (85’) in match casalinghi.L’unica doppietta in trasferta di Patrick Cutrone in Serie A è arrivata al Mazza contro la SPAL (febbraio 2018); le ultime sette reti dell’attaccante del Milan in campionato sono arrivate in casa.Sfida tra i due giocatori che hanno segnato più volte la prima rete del match in questo campionato: Krzysztof Piatek (12) e Andrea Petagna (otto). L’ultimo calciatore che ha hatto meglio dell’attuale attaccante del Milan in una singola stagione di Serie A è stato Antonio Di Natale nel 2011/12 (13 volte primo marcatore).L’attaccante del Milan, Krzysztof Piatek (nove reti con i rossoneri), potrebbe diventare il primo giocatore nella storia della Serie A ad andare in doppia cifra di gol con due squadre diverse nello stesso campionato.Gomis; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Jankovic, Valdifiori, Murgia, Fares; Petagna, Floccari.Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Ricardo Rodriguez;Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Borini, Piatek.​sarà trasmessa alle 20.30 in