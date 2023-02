Non è andata a buon fine la trattativa fra la SPAL e Daniele De Rossi per la rescissione consensuale del contratto in scadenza nel 2024. Lo riporta Estense.com spiegando che il tecnico e il suo staff resteranno dunque a libro paga del club emiliano con il preparatore dei portieri Antonio Chimenti che potrebbe restare anche sotto la guida di Oddo