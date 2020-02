Questo il report ufficiale della Spal in vista del prossimo impegno di campionato: "I biancazzurri proseguono la preparazione alla gara di campionato contro il Parma in programma domenica allo stadio “Ennio Tardini”.



La squadra ha svolto oggi una doppia seduta al centro “G.B. Fabbri”. La seduta mattutina è iniziata con un lavoro in palestra per proseguire poi con esercitazioni fisiche sul campo.



Nel pomeriggio, dopo un riscaldamento tecnico, il gruppo di mister Di Biagio è stato impegnato con esercitazioni tecnico-tattiche ed una partitella a campo ridotto.



Bryan Dabo ed Alberto Cerri hanno proseguito con il programma personalizzato".