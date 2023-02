Il corteggiamento è durato un mese e mezzo. Ma per mettere le cose in chiaro,ha impiegato più o meno una mezz’ora. Il tempo di dare una sveglia alla suanella sfida del 'contro il Bari. Un gol e un assist in 30 minuti, dopo l’ingresso in campo in avvio di ripresa, nel giorno del suoIl 'Ninja' è tornato e ha battuto subito un paio di colpi, nonostante un match in casa compromesso da un primo tempo sottotono dei compagni.è entrato nella ripresa (51’), sul 2-0 per il Bari. Risultato finale?In difficoltà,si è affidato al suo scudiero, compagno di tante battaglie ai tempi della: dopo il tris di Cheddira, il belga è salito in cattedra regalando a Moncini un pallone utile ad accorciare le distanze (62’) e - dopo il poker di Antenucci - battendocon la specialità della casa. La botta dal limite dell’area.Alla fine è arrivato un ko per la, colpevole di aver regalato più di un tempo agli avversari.In fondo, Radja lo aveva detto già durante la sua presentazione: "Sono nato pronto, ma decide il mister quando gioco". Detto, fatto. Dopo un esordio così e in un momento del genere, difficile che De Rossi possa decidere di non mandarlo in campo dal 1’ fin dalla prossima gara contro il. "Qui ho trovato un gruppo unito, per me è importante far capire che in campo si può dare di più", aveva precisato il belga al suo arrivo a Ferrara, prima di passare all’atto pratico.