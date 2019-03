Spal-Roma 2-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 22' p.t. Fares (S), 8' s.t. rig. Perotti (R), 14' s.t. rig. Petagna (S)



Assist: 22' s.t. Cionek (S)



Spal (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari (dal 30' s.t. Regini), Missiroli, Murgia (dal 43' s.t. Simic), Kurtic (dal 35' s.t. Schiattarella), Fares; Antenucci, Petagna. All.: Semplici. All.: Semplici.



Roma (4-4-2): Olsen; Karsodrp (dal 35' s.t. Santon), Fazio, Marcano, Juan Jesus; Kluivert (dl 1' s.t. Zaniolo), N'Zonzi, Cristante, El Shaarawy (dal 1' s.t. Perotti); Dzeko, Schick. All.: Ranieri.



Arbitro: Rocchi di Firenze.



Ammoniti: 5' p.t. Vicari (S), 40' p.t. N'Zonzi (R), 47' p.t. Dzeko (R), 7' s.t. Cionek (S), 18' s.t. Perotti (R), 19' s.t. Missiroli (S), 24' s.t. Cristante (R)