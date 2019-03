L'esterno della Spal Manuel Lazzari è intervenuto ai microfoni di Sky Sport all'intervallo della gara contro la Roma: "In casa quest'anno abbiamo faticato, era molto da molto tempo che non facevamo così bene nel primo tempo. La partita non è finita, ci sono quarantacinque minuti in cui dovremo lottare su ogni pallone, dobbiamo rientrare in campo come abbiamo finito. Se ce la faremo a reggere? i miei compagni penso di sì, io forse no è un mese che non gioco. Ho dato tutto in questo primo tempo, spero di dare ancora una mano nel secondo tempo, poi vedremo"