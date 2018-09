Pasquale Schiattarella, giocatore della SPAL, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 TV: “Classifica? La guardo solo a marzo, non voglio pensare alla nostra classifica attuale. I pochi gol subiti? Lavoriamo molto bene e duramente ogni giorno, poi avere ancora lo stesso allenatore aiuta. Al momento sono felice, il mister mi ha cambiato ruolo e sto bene, mi diverto. Campionato? La Juve è la squadra da battere, è ovvio. Poi ci sono Napoli, Milan, Inter ecc. Ancelotti? L’unica nota negativa che vedo è che non c’è entusiasmo, basta vedere lo stadio vuoto contro la Fiorentina, ciò non fa bene alla squadra e all’ambiente. I napoletani sono un grande pubblico, devono aiutare i calciatori. Stella Rossa? Stasera pizza, birra e Napoli. Il girone degli azzurri? C’è Ancelotti, non devo di certo presentarlo io. Vicino al Napoli? Magari, mi sarebbe piaciuto, sarebbe stato un sogno. Mai dire mai? E’ impossibile, non credo che il Napoli abbia bisogno di me. Lo stadio della SPAL? L’Atalanta non veniva messa in difficoltà da tempo, ieri grazie al pubblico siamo stati assatanati proprio grazie allo stadio ed ai tifosi, nonché al nostro centro sportivo in cui non manca nulla, che ci aiuta a preparaci”.