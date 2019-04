Leonardo Semplici, allenatore della Spal, parla a Sky Sport dopo la vittoria sull'Empoli: "Abbiamo fatto una grande partita, temevamo molto la forza dell'Empoli, il risultato è sempre stato in bilico e saperla condurre in nostro favore è sintomo di grande carattere. Faccio i complimenti a questo gruppo che sta andando oltre ogni aspettativa. Ho trasferito le mie idee e quelle del mio staff a questi ragazzi, non si sono accontentati nei momenti difficili, siamo stati bravi ad andare avanti. Sapevamo quale doveva essere il nostro percorso e stiamo affermando la nostra crescita. Petagna non si è presentato ai microfoni? Se fa sempre due gol va bene così, può scappare (ride, ndr). Antenucci ha fatto un bellissimo gol, questo è un gruppo forte sotto l'aspetto della mentalità e questa è la testimonianza di questi valori"