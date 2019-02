L'allenatore della Spal Leonardo Semplici ha parlato così dello 0-0 contro il Torino: "Abbiamo fatto una bella prestazione, sotto l’aspetto della determinazione, dell’impegno, non ci siamo piegati e siamo riusciti a portare a casa un punto importante per il nostro campionato. Era giusto provare a vincere ma siamo stati prevedibili in più di una circostanza".