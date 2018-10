Il tecnico della Spal Leonardo Semplici ha concesso una lunga intervista a Sky Sport: "Dopo aver fatto ottime prestazioni, ma senza risultati, c'era bisogno di staccare un po' la spina con la sosta del campionato: la squadra aveva speso tanto. Ora ci aspetta una parte di campionato determinante per quelli che sono i nostri obiettivi, dovevamo smaltire la delusione soprattutto per la partita contro l'Inter. La differenza con l'inizio sprint di stagione? Sono cambiati anche gli avversari rispetto all'inizio, il fatto di non prendere gol ci aveva permesso di portare a termine gare contro avversarie della nostra fascia. Ora stiamo lavorando per migliorare su tutti i fronti, abbiamo un'altra consapevolezza rispetto alla passata stagione. Lazzari deluso dalla mancata convocazione con l'Italia? Sicuramente è dispiaciuto, ma continuando a lavorare con questa determinazione sarà preso ancora in considerazione da Mancini. Antenucci è un giocatore importante, uno come lui può dare la qualità che talvolta serve: capita di sbagliare i rigori, ma la fiducia resta massima. Dobbiamo dare continuità alla prestazione fatta contro l'Inter, solo interpretando così le partite possiamo portare a casa i punti che ci servono. L'esperienza dell'anno scorso è stata determinante, per tutti: per i giocatori, per la società e anche per me e il mio staff. Roma? Sappiamo di affrontare una squadra straordinaria, partita per primeggiare in Italia e in Europa, ma siamo sereni perché sappiamo qual è il nostro percorso, che può passare anche attraverso le sconfitte: dobbiamo solo migliorare le cose negative ed esaltare quelle positive. Italia? Abbiamo buone prospettive di risalita, alcuni giovani sono straordinari: Mancini sta facendo delle scelte per capire i valori a disposizione, in modo da mettere insieme un gruppo che possa raggiungere gli obiettivi".