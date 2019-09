Il tecnico della Spal Leonardo Semplici analizza a Dazn la sconfitta interna con il Lecce: "C'è dispiacere, sapevamo di dover passare un'annata difficile dove l'obiettivo che vogliamo ottenere passa da un percorso. Gli infortuni ci stanno mettendo in difficoltà in alcune scelte, ma noi dobbiamo fare ammenda perché se perdi la partita facendo due rigori, riesci a pareggiarla... Dando questi vantaggi diventa difficile fare la gara in un certo moro. Dopo il pari potevamo fare meglio, poi c'è stato subito l'autogol, oltre agli errori c'è la sfortuna. Dobbiamo lavorare e non demoralizzarci, bisogna tirare fuori qualcosa in più, dall'allenatore ai giocatori. Questa è la nostra realtà, sta solo a noi poterla migliorare. Quando si gioca con una squadra che ha il tuo stesso obiettivo puoi demoralizzarti, ma non bisogna abbattersi, bisogna analizzare gli errori e lavorare con il desiderio di migliorarsi. Sono convinto anche se il momento è particolare che riusciremo a raggiungere l'obiettivo, mi auguro che questa gara non lasci una ferita, ho cercato di tirare subito su i ragazzi, può entrare quell'ansia che non deve entrare in una squadra come la nostra. Dovremo abituarci a questa tensione, bisogna essere più capaci in alcune situazioni e migliorare tutto l'impianto, e la serenità quando siamo in possesso palla. Eravamo abituati bene con Lazzari e Fares. Uno l'abbiamo ceduto, l'altro è infortunato. Con Reca e Di Francesco non siamo andati male, poi con due rigori e un autogol diventa difficile reagire. Un altro esterno sul mercato? Non ne voglio parlare il gruppo ha valori e sono convinto verranno fuori".