Il tecnico della Spal Leonardo Semplici commenta a Sky Sport la sconfitta di Udine: "Abbiamo avuto disattenzioni sule palle inattive. La squadra non si era espressa male e nella ripresa siamo entrati con un altro piglio: dispiace, perché potevamo ottenere un risultato positivo che potevamo meritare per la ripresa. Fares ha avuto bisogno di tempo quando è arrivato, i risultati gli hanno dato ragione sul lavoro fatto: ora credo abbia una prospettiva importante grazie alle sue qualità, diventerà un grande calciatore. L'accostamento alle grandi squadre è una soddisfazione, per quanto riguarda me ho un contratto di un altro anno, ho fatto cose straordinarie crescendo con la società: ci ritroveremo e può essere una possibilità continuare, vedremo quel che ci riserverà il futuro".