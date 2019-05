Leonardo Semplici, allenatore della Spal, parla in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli: "Ci siamo salvati con tre giornate di anticipo e neanche il più ottimista se lo sarebbe potuto immaginare. Siamo davvero felici, ma adesso dobbiamo continuare a dare il massimo e provare a fare più punti possibile. Contro le squadre di alta classifica abbiamo sempre fatto ottime gare, anche domani ne servirà una eccezionale per portare a casa qualcosa".



SU KURTIC - "Valuteremo fino alla fine il suo impiego perché ha riportato una forte contusione al piede. Gomis non gioca".



SUL FUTURO - "“Io mi auguro che la SPAL resti in Serie A molti anni, ma come in ogni cosa c’è molto da migliorare. Lo stadio per noi è determinante perché solo grazie al tifo siamo potuti andare oltre le nostre possibilità in alcune occasioni e questa unità con il popolo biancazzurro va consolidata ulteriormente perché ci permetterebbe di raggiungere ulteriori obiettivi. In questi giorni si è detto di tutto e di più, ma ora contano solo le tre partite che mancano, poi con la società ci siederemo attorno a un tavolo e valuteremo. Ho letto tante illazioni sbagliate, che sarei andato, che sarei rimasto, ma questa è una professione in cui bisogna dimostrare quotidianamente di avere delle idee e di riuscire a trasferirle ai giocatori. Poi i matrimoni si fanno in due e se troveremo l’accordo proseguiremo insieme".