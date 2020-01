Leonardo Semplici, allenatore della Spal, parla a Sky Sport dopo la vittoria sull'Atalanta: "Abbiamo bisogno di una gara del genere e di una vittoria del genere contro una grande squadra, com'è l'Atalanta. Questa partita ci deve rilanciare, deve dare una spinta a tutto l'ambiente e non solo alla squadra. Non abbiamo dato quello che tutti si aspettavano, ma sappiamo quello che possiamo dare e quello che è il nostro obiettivo da inizio stagione".



L'UNITA' - "Alleno un gruppo di ragazzi importante, quest'anno abbiamo avuto tante difficoltà, però non abbiamo mai perso la fiducia e la voglia di lavorare. Credo che abbiamo le qualità per poter uscire da queste situazioni".



SU BONIFAZI E IAGO - "Sono due giocatori ottimi che a noi farebbero comodo. Kevin (Bonifazi, ndr) lo conosciamo da una vita, Iago lo conosciamo ugualmente anche se non l'ho mai allenato. Spero di farlo...".