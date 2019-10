Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato a Sky Sport nel postpartita di Milan-SPAL: "Faccio i complimenti al Milan che ha meritato, ma sono successe delle cose in campo, come il possibile secondo giallo di Bennacer. Forse avremmo perso ugualmente, mi piacerebbe che ci venissero date le cose giuste. Dobbiamo migliorare, è sotto gli occhi di tutti. Sappiamo qual è il nostro percorso. Cerchiamo di fare il nostro meglio. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, hanno fatto una buona gara. Torniamo a casa dispiaciuti, arrabbiati, sapendo che dovremo migliorare molto. Gran parte dei ragazzi sono abituati a giocare in una certa maniera. Abbiamo provato a fare la gara, credo che la squadra debba saper giocare in più modi e saper sfruttare le caratteristiche dei giocatori in campo".