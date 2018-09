L'allenatore della Spal, Leonardo Semplici ha commenatato in conferenza stampa la prima sconfitta stagionale ottenuta contro il Torino: "Giocavamo contro una grande squadra perchè il Torino è una squadra forte".



PIOGGIA - "C’è stata la pioggia che ha un po’ complicato le cose. Noi comunque abbiamo disputato una partita con personalità e se continuiamo così possiamo levarci delle soddisfazioni".



BUDGET - "Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi, oggi non si è vista troppo in campo la differenza nonostante i diversi investimenti che sono stati fatti per costruire le due squadre".



LAZZARI - "Lazzari? E’ una giornata bellissima per noi, non so da quanti anni un giocatore della Spal non andava in Nazionale. Un ragazzo eccezionale, grazie alla sua forza e al suo carattere ha ottenuto l’azzurro”.