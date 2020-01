Leonardo Semplici, tecnico della Spal, ha parlato alla vigilia del match contro il Verona:



Mister, possiamo considerare la sfida con l'Hellas uno scontro diretto?

"Di sicuro una partita da provare a vincere. Veniamo da una bellissima vittoria e quindi domani bisognerà provare a fare una grandissima prestazione. Anche loro sanno che in caso di sconfitta e vittoria nostra si riaprirebbe il discorso salvezza. Non avremo niente da perdere. Ci siamo preparati per questo. Domani sarà una partita determinante per poter riagganciare una classifica più consona alle nostre qualità".



Nonostante le voci di mercato, Kurtic giocherà?

"In questo momento è convocato, è a nostra disposizione e lo utilizzeremo per quello che ne avrò bisogno. Si è allenato bene e stiamo valutando se poterlo utilizzare. Si tratta di un giocatore importante che ha fatto cose positive e le richieste ricevute lo dimostrano. Credo sia importante il modo in cui scenderemo in campo. Al momento conta solo la testa. Poi per il mercato bisognerà parlare con la società".



Di Francesco invece?

"Sì, il suo rientro è stato un fattore importante per noi. Sarà tra i convocati anche lui e potrebbe darci una mano anche dal primo minuto".



Cionek giocherà ancora esterno?

"Lì ha fatto molto bene, nonostante non sia il suo ruolo. Può essere che venga reimpiegato".



Reca come sta?

"Settimana prossima rientrerà in gruppo. Per la Fiorentina dovrebbe essere recuperato".



Fares e D'Alessandro come stanno?

"Stanno bene e sono in linea con i tempi di recupero. Marco è leggermente più avanti rispetto alle previsioni. Stiamo valutando. Faranno una visita la prossima settimana e poi da lì rientreranno per comprendere i tempi di recupero".