Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, ha parlato in esclusiva a DAZN: "Abbiamo ottenuto risultati impensabili al mio arrivo e questo ci rende orgogliosi di essere entrati a far parte di una storia gloriosa come quella di questo club. Uno stadio che incute timore? San Siro è particolare. La prima volta che sono entrato da protagonista mi ha emozionato. Uno stadio dove sogno di entrare da allenatore? Mi auguro di continuare a entrare in questo tipo di stadi e poi vedremo cosa mi riserverà la mia carriera. L'anno zero della mia vita? Il fatto di fare l'agente di commercio per una persona timida come me mi ha aiutato poi a relazionarmi in pubblico e a farmi capire dai giocatori. L'umiltà e il rispetto sono i valori più importanti in qualsiasi lavoro. Scalata dall'Eccellenza alla Serie A? Ogni anno ho cercato di aggiornarmi attraverso studio e conoscenze. Il mio percorso è arrivato a questi livelli impensabili proprio grazie a questo lavoro. Lazzari? E' un giocatore che negli anni è cresciuto, si è fatto da sé, attraverso il lavoro. Ha le qualità per andare a giocare in un top club".