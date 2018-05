Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta di Torino: "Potevamo portare via un risultato positivo. I ragazzi hanno interpretato discretamente la gara, poi sono venuti fuori alla fine i valori e le qualità del Torino, specialmente del reparto avanzato. Abbiamo commesso qualche errore, soprattutto sul secondo gol: ci dispiace, ma sappiamo che tutto dipende da noi. Dobbiamo resettare questa partita e concentrarci al meglio per l'ultima gara dove davanti alla nostra gente cercheremo di fare una grande partita per portare a casa i tre punti che ci servono per la salvezza".