Il presidente della Spal Joe Tacopina ha parlato a Sky Sport, soffermandosi in particolare sull'ottimo avvio di stagione del giovane attaccante Lorenzo Colombo: "Ha solo 19 anni, quando ho chiamato il mio amico Frederic Massara per prenderlo mi ha fatto un grande favore. Lo volevano tutti, sta facendo bene, lavorando bene con l'allenatore, grazie alla sua mentalità. A chi mi diceva che ha solo 19 anni rispondevo che sarebbe stato uno dei migliori attaccanti della stagione in Serie B".