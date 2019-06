La Spal è chiamata a fare un grande mercato per ripetersi dopo una stagione straordinaria come quella appena conclusa; prima di poter inserire nuovi giocatori di livello in rosa, però, sarà necessario vendere. E proprio per questo, stando a quanto riportato da La Nuova Ferrara, il club sta lavorando sulle uscite di Viviani, Valdifiori e Schiattarella.